Учасники автопробігу «Крим наш» відвідали окупований Луганськ (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 13 березня 2019, 10:30

Путінські прихильники влаштували автопробіг з нагоди «5-річчя російської весни». Так, вони відправились на Донбас та попрямують у Крим. В ході дійства сепаратисти піднімали «бойовий дух» роздачею медалей.

Новину предає «Преса України».

Російські пропагандистські канали повідомили, що прихильники Кремля взяли участь у автопробізі під назвою «Крим наш», який стартував 10 березня в Саратові. Його учасники направились у зони кризової ситуації Донбасу – «ЛНР» та «ДНР». Очікується, що російські найманці також попрямують у Ростовську область, Краснодарський край та в анексований Крим.

За даними пропагандистських каналів, автопробіг приурочено до «5 річниці початку Російської весни». Так, у Луганську сепаратисти поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, меморіалу «Вони відстояли Батьківщину» і Пілону Слави.

Голова Спілки ветеранів Афганістану (СВА) Луганщини Сергій Шонін додав, що до акції долучилися «афганці ЛНР».

«До нас приїхали наші друзі, брати, побратими з Саратовської області. Хлопці запропонували нам взяти участь в цьому автопробігу», - заявив він.

За його словами, організатори автопробігу також привезли ювілейні медалі «30 років завершення виконання бойових завдань в Республіці Афганістан». Їх вручали на сквері Пам'яті. Свій коментар з приводу дійства залишив один з організаторів автопробігу, керівник Саратовського обласного відділення всеросійської громадської організації ветеранів «Бойове братство» Сергій Авезніянов.

«Ми вважаємо, що тут (в «ЛНР» - ред.) живуть наші брати, яким ми повинні надавати підтримку не тільки матеріальну, а й моральну. Російський дух завжди буде сильніше інших - ось головне завдання нашої ідеї», - зазначив сепаратист.

Ще один організатор акції, Сергій Жерновий, додав, що «російська весна» об'єднала Крим, Луганськ, Донецьк, Одесу, Харків та інші міста України.