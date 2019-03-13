Українські захисники ліквідували на Донбасі двох бойовиків

Аня Мартинюк 13 березня 2019, 09:54

Злочинці, які захищають інтереси Кремля на Донбасі, продовжують відкривати вогонь. Тим не менше, втрати понесла лише ворожа сторона.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 12 березня, російські найманці тричі відкрили вогонь в сторону позицій українських захисників. Уже традиційно ворог застосував заборонене мінськими домовленностями озброєння. За даними прес-служби операції Об’єднанних сил, бойовики задіяли міномети калібрів 120 та 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На щастя, українська сторона втрат не понесла. Тим часом ворожа сторона втратила дві одиниці живої сили. Ще 4 найманці отримали поранення.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Разом переможемо! Слава Україні!» - підсумували у прес-службі ООС.