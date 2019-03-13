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Дженніфер Лопес збирається в четвертий раз вийти заміж

Аня Мартинюк 13 березня 2019, 07:24
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Дженніфер Лопес збирається в четвертий раз вийти заміж

Коханий Дженніфер Лопес Алес Родрігес зробив освідчення. Так, відома співачка отримала у подарунок обручку за 5 мільйонів доларів. 

Новину передає «Преса України».

Американська співачка Дженніфер Лопес поділилась знімками, на яких зафіксовано момент, як її коханий колишній бейсболіст Алекс Родрігес стає на одне коліно та робить їй пропозицію руки та серця. Подія відбулась 9 березня. Як відомо, Лопес покликали заміж на Багамських островах. Саме тут відпочивала пара.

«У нас не вистачає слів для вас, тільки почуття. Подяка. Хвилювання. І просто ... радість. Ми знаємо, що ще доведеться багато працювати аби продовжити будувати сім'ю і майбутнє, яким ми можемо пишатися, і ми не можемо зробити це без усіх вас. Ми так вдячні за всю вашу любов та поздоровлення», - зазначила виконавиця.

Раніше музична зірка представляла фото обручки з 15-каратним смарагдовим алмазом за 5 мільйонів доларів. Як відомо, Лопес та Родрігес перебувають у романтичних стосунках два роки. Для колишнього гравця Yankees це буде другий шлюб. Для співачки – четвертий. Як відомо, в одному з інтерв’ю Дженніфер Лопес зізнавалась, що їй робили пропозицію вийти заміж 5 разів. Це, очевидно, шостий раз.

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