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Після авіакатастрофи в Ефіопії ЄС повністю відмовився від Boeing 737 MAX

Аня Мартинюк 13 березня 2019, 06:59
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Після авіакатастрофи в Ефіопії ЄС повністю відмовився від Boeing 737 MAX

Горезвісні літаки Boeing 737 MAX не літатимуть у ЄС. Після того, як другий літак такого типу зазнав аварії, ряд країн вирішили вдатись до запобіжного заходу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дало добро на те, щоб на території союзу не здійснювались перельоти літаків Boeing 737 MAX 8 і 737 MAX 9.

«В якості запобіжного заходу EASA опублікувало сьогодні Директиву про льотної придатності, яка вступає в силу з 19:00 і призупиняє всі польоти всіх літаків Boeing Model 737-8 MAX і 737-9 MAX в Європі», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у минулі вихідні сталась авіакатастрофа в Ефіопії. Лайнер цього типу впав набравши висоту. В результаті понад 150 людей з 35 країн загинули. Це вже друга авіакатастрофа за участю літака такого типу. Як повідомлялось раніше, після трагедії у Китаї прийняли рішення заборонити внутрішні авіаперельоти на літаках такого типу. Наступними таке рішення прийняли Велика Британія, Франція та Німеччина.

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