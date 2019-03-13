Саакашвілі розкрив злочинний план Порошенка обміняти Крим на вступ у ЄС

Аня Мартинюк 13 березня 2019, 06:29

Михайло Саакашвілі заявив, що Петра Порошенка навіть не засмучує той факт, що Росія взялась за Крим. За словами політика, український лідер навіть планував, що після «переходу» півострова РФ Україна намилиться в ЄС.

Новину передає «Преса України».

Колишній грузинський президент та екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі зробив гучну заяву. У новому інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він зазначив, що президент України Петро Порошенко мав хитрий план обміну півострова Крим на вступ України в Європейський Союз.

«У мене була розмова з Порошенком, і він мені сказав: ти ж практично звикся з думкою, що Південна Осетія і Абхазія ніколи не повернуться в Грузію, точно так само ми повинні звикнути з ідеєю, що Криму вже у України не буде - але зате ми це поміняємо на членство в Євросоюзі і НАТО», - заявив політик.

Саакашвілі зауважив, що, на його думку, втрата Україною Криму, навпаки, може призвести до того, що українську державу не візьмуть ні в ЄС ні в НАТО, куди так давно Київ тримає курс. За словами Саакашвілі, з’явиться територіальний конфлікт, який завадить Україні рухатись вперед.

Крім того, політик заявив, що Петро Порошенко не пройде у другий тур на президентських виборах. Так, Саакашвілі заявив, що він придбав собі квиток в Україну, адже після такого ходу подій заборона на його в'їзд не діятиме.

«Я збираюся прилетіти до Борисполя. Я цей квиток взяв, бо я впевнений, що Порошенко не пройде до другого туру. І як тільки він не пройде до другого туру, я більш ніж упевнений, що жоден прикордонник не захоче виконувати його наказ не пускати мене в Україну, а також багато інших злочинних наказів», - зазначив він.