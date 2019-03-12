У «ДНР» святкували Масляну під українські естрадні пісні (ВІДЕО)

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Прихильники «ДНР» обурились, почувши українські пісні на святі Масляної. Вони порадили любителям такої творчості виїхати у Тернопіль.
Новину передає «Преса України».
За даними російських пропагандистських каналів, у так званій «ДНР» відсвяткували Масляну. Вчора, 11 березня, з нагоди свята жителів зони кризової ситуації порадували хітами від українських виконавців. Зокрема, пролунала пісня Наталки Бучинської «Дівчина - юна весна». Відповідне відео виклав на своїй сторінці у соцмережі користувач на ім' Андрій Сафронов.
«А яке ж свято без музики? Музика була. «Дівчина, дівчина, юна весна, звідки приходить нихто не зна» - співали ... вибачте, співали в Донецьку. Так-так, в тому самому Донецьку, який вже п'ять років поспіль воює і терпить всі жахи воєнного часу за право називатися російським, за російську мову і свою російську ідентичність», - написав він.
Тим часом інтернет-спільнота, яка підтримує створення «новоросії» на Донбасі, закликала усіх, кому подобаються українські пісні виїхати на постійне проживання до Тернополя.
«Сук*, ще б «ще невмерла» включили», - відзначили пропагандисти.
«Дно. Нехай ще прапори українські розвісять», - додав прихильник «руского міра».
Тим не менше знайшлись і такі, які не побачили у дійстві нічого поганого.
Тем не менее нашлись и такие, которые не увидели в действии ничего плохого.
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