Maruv пообіцяла вболівати на «Євробаченні» за представника від РФ

Аня Мартинюк 12 березня 2019, 13:27

Українська співачка Maruv заявила, що під час «Євробачення», у якому вона не братиме участь, вона вболіватиме за представника від Росії. За її словами, у неї з ним є цікава історія.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Співачка Анна Корсун, більш відома як Maruv, яка мала представляти Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2019», розповіла за кого вболіватиме на конкурсі. За словами виконавиці, вона «особливо буде переживати за представника Росії Сергія Лазарєва». Відповідне повідомлення з'явилось на її сторінці в соцмережі.

«Буду всіх підтримувати. Не знаю, треба дивитися на номер, виступи. Зрозуміло, що через моє добре ставлення до Сергійка, у нас з ним класна, цікава спільна історія є, тому буду його підтримувати. Але - крім цього - хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве», - заявила українка.

Нагадаємо, Maruv мала представляти Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», який цьогоріч пройде в Ізраїлі. Однак через скандал співачка відмовилась від конкурсу. Як відомо, він виник на тлі інформації про те, що виконавиця активно гастролює у Росії. Крім того, Maruv заявила, що контракт, у якому вказані умови участі у «Євробаченні» обмежуватимуть її творчу діяльність. За попередніми даними, співачка мала б відмовитись від гастролів у Росії.

В результаті Національна громадська телекомпанієя України запропонувала іншим виконавцям представляти Україну на конкурсі. Однак всі відмовилися. В результаті у 2019 році Україна не братиме участь у шоу.