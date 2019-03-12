Кремль направив Україні ноту через порушення договору про дружбу

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У Росії відреагували на скоре припинення договору про дружбу між Україною та Росією. Як відомо, ініціатором припинення дії договору стала українська сторона.
Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».
Сьогодні, 12 березня, МЗС РФ направило українській державі ноту. Так, російська сторона озвучила порушення Києва, здійснені відповідно до договору про дружбу.
У прес-службі Міністерства закордонних справ РФ зазначили, що Україна порушила статтю 6, у якій йдеться про те, що «сторони беруть на себе зобов'язання не укладати з третіми країнами будь-яких договорів, спрямованих проти іншої сторони».
Ще одне порушення, на думку російської сторони, статті про гарантію захист етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин на своїй території.
«Все це ми детально виклали у відповідній ноті до МЗС України», - йдеться у російському відомстві.
До слова, МЗС РФ закликало Україну дотримуватись двосторонні та міжнародні зобов'язання «не на словах, а на ділі». Нагадаємо, український президент Петро Порошенко поставив свій підпис під законом про припинення дії договору про дружбу з РФ 10 грудня минулого року. Закон вступає в силу 1 квітня 2019 року.
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