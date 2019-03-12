Cardi B помітили без макіяжу

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Американська виконавиця Cardi B здивувала прихильників виходом у люби без каплі макіяжу. Знаменитість прогулювалась Нью-Йорком.
Новину передає «Преса України».
Відома американська співачка Cardi B була помічена без макіяжу. Знаменита своїми звабливими образами виконавиця прибула у Нью-Йорк після відпочинку у Cabos San Lucas, Мексика.
За словами очевидців, 26-річна знаменитість була одягнена у легкий непримітний спортивний костюм. Знаменитість вирішила виділитися лише манікюром. Так, вона ростила довгі нігті та пофарбувала емаль блакитним кольором.
За даними іноземних ЗМІ, співачка, а в минулому стриптизерка, працює над своїм другим студійним альбомом. Очікується, що він буде випущений у найближчі місяці. До слова, нещодавно її хіт «Please Me» зайняв третю позицію у рейтингу Billboard Hot 100.
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