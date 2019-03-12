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Cardi B помітили без макіяжу

Аня Мартинюк 12 березня 2019, 12:17
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Cardi B помітили без макіяжу

Американська виконавиця Cardi B здивувала прихильників виходом у люби без каплі макіяжу. Знаменитість прогулювалась Нью-Йорком.

Новину передає «Преса України».

Відома американська співачка Cardi B була помічена без макіяжу. Знаменита своїми звабливими образами виконавиця прибула у Нью-Йорк після відпочинку у Cabos San Lucas, Мексика.

За словами очевидців, 26-річна знаменитість  була одягнена у легкий непримітний спортивний костюм. Знаменитість вирішила виділитися лише манікюром. Так, вона ростила довгі нігті та пофарбувала емаль блакитним кольором.

За даними іноземних ЗМІ, співачка, а в минулому стриптизерка, працює над своїм другим студійним альбомом. Очікується, що він буде випущений у найближчі місяці. До слова, нещодавно її хіт «Please Me» зайняв третю позицію у рейтингу Billboard Hot 100.

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