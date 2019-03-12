Кремль направив Україні ноту через порушення договору про дружбу 12:53
Жінка третього тисячоліття нагадала про досягнення Порошенка 11:45
Семерак закликав українців стати екологічнішими та відмовитися від пластикових виробів 11:13
В NASA підтвердили намір відправити американців на Місяць у 2028 році 10:41
Усі правоохоронні та антикорупційні органи України отримували хабарі за розграбування армії (ВІДЕО) 10:14
Американська компанія відкриє другий завод на Закарпатті 09:40
Латвія відгородилася від Росії 93-кілометровим парканом 09:11
Російська сепаратистка про «подвиги» на Донбасі: Одним залпом знищую величезне число противників 14:34
За водіння з непристебнутим ременем українці платитимуть штраф півтисяч гривень 12:52
РФ зайняла лідируючу позицію серед світових експортерів зброї 11:46
Голова BlackBerry назвав складні телефони провальним проектом 11:17
Терорист Стрєлков-Гіркін вирішив продати путінську медаль «за окупацію Криму» 10:45
Закон Савченок в дії: На Рівненщині випущений із в’язниці педофіл напав на дитину 10:11
Офіційна гривня розпочала тиждень з рекордного зміцнення до долара та євро 09:37
Нардеп назвав країни, куди може тікати корупціонер Порошенко 09:07
Авіакатастрофа в Ефіопії: Китай призупинив польоти на Boeing 737 Max 8 08:32
Вперше в історії український біатлоніст завоював золото на чемпіонаті світу 07:57
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Дружина генпрокурора України Ірина Луценко вирішила запевнити українців, що на посту президента Петро Порошенко зробив чимало хорошого. Про його досягнення вона ниписала у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Депутат ВРУ Ірина Луценко, яку в Україні неочікувано назвали «Жінкою третього тисячоліття», заявила, що Петро Порошенко вітає розгляд Парламентом закону про мову. У соцмережі нардеп зазначила, що мова є гарантією незалежності України, а також нагадала, що за останні роки «було розбудовано українську армію, забезпечено новою технікою, обмундируванням, новою системою харчування».
«В результаті наша армія, яку до 2014 року ганебно різали, розкрадали і продавали, ввійшла в Топ-10 найсильніших армій Європи. Верховний головнокомандувач Петро Порошенко розуміє, чому різні кандидати намагаються розкачати ситуацію в армії. Тому закликає наші антикорупційні органи, ГПУ і ДБР в найближчі терміни довести до суду питання, пов’язані з «Укороборонпромом», - додала вона.
Ірина Луценко також нагадала, що за останні 5 років ГПУ, де головою є її чоловік Ігор Луценко, порушила 400 кримінальних справ.
«Президент України неодноразово наголошував, що розкрадати українську армію не дасть», - підкреслила вона.
12:53: Кремль направив Україні ноту через порушення договору про дружбу
12:17: Cardi B помітили без макіяжу
11:45: Жінка третього тисячоліття нагадала про досягнення Порошенка
11:13: Семерак закликав українців стати екологічнішими та відмовитися від пластикових виробів
10:41: В NASA підтвердили намір відправити американців на Місяць у 2028 році
10:14: Усі правоохоронні та антикорупційні органи України отримували хабарі за розграбування армії (ВІДЕО)
09:40: Американська компанія відкриє другий завод на Закарпатті
09:11: Латвія відгородилася від Росії 93-кілометровим парканом
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.