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Жінка третього тисячоліття нагадала про досягнення Порошенка

Аня Мартинюк 12 березня 2019, 11:45
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Жінка третього тисячоліття нагадала про досягнення Порошенка

Дружина генпрокурора України Ірина Луценко вирішила запевнити українців, що на посту президента Петро Порошенко зробив чимало хорошого. Про його досягнення вона ниписала у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ Ірина Луценко, яку в Україні неочікувано назвали «Жінкою третього тисячоліття», заявила, що Петро Порошенко вітає розгляд Парламентом закону про мову. У соцмережі нардеп зазначила, що мова є гарантією незалежності України, а також нагадала, що за останні роки «було розбудовано українську армію, забезпечено новою технікою, обмундируванням, новою системою харчування».

«В результаті наша армія, яку до 2014 року ганебно різали, розкрадали і продавали, ввійшла в Топ-10 найсильніших армій Європи. Верховний головнокомандувач Петро Порошенко розуміє, чому різні кандидати намагаються розкачати ситуацію в армії. Тому закликає наші антикорупційні органи, ГПУ і ДБР в найближчі терміни довести до суду питання, пов’язані з «Укороборонпромом», - додала вона.

Ірина Луценко також нагадала, що за останні 5 років ГПУ, де головою є її чоловік Ігор Луценко, порушила 400 кримінальних справ.

«Президент України неодноразово наголошував, що розкрадати українську армію не дасть», - підкреслила вона.

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