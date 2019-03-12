Семерак закликав українців стати екологічнішими та відмовитися від пластикових виробів

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Міністр Остап Семерак запропонував українцям взяти участь у челенджі. Так, під час посту він закликав небайдужих до навколишнього середовища відмовитися від виробів із пластику.
Новину передає «Преса України».
Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак звернувся до жителів країни. Він закликав їх обмежити використання виробів з пластику. Зокрема, одноразового посуду, пакетів, пластикових упаковох та інших речей. Натомість він рекомендує приділяти увагу багаторазовим речам, які менше шкодять довкіллю.
Слова Семерака навели у прес-службі Мінекології. Також міністр запропонував небайдужим українцям долучитися до челенджу під назвою «giveupplasticforlent» та «Велікий піст без пластику». Умова челенджу – відмовитися від одноразового пластику в період з 11 березня до 27 квітня, та під час святкування Великодня – 28 квітня.
«Ця ідея належить церквам Великої Британії та США. Місцеві священики закликали прихожан протягом Великого посту не тільки обмежувати себе в їжі та напоях, але і відмовитися від одноразового посуду з пластику, уникати надмірного використання пластикових пакетів й упаковок. По-моєму, досить екологічний виклик . Ставте хештеги «giveupplasticforlent» та «Велікий піст без пластику», якщо готові приєднатися до челенджу», - заявив український міністр.
Підсумовуючи він зазначив, що церковні настанови дійсно мають вплив. Так, українці почали відмовлятися від штучних квітів, якими оздоблюють могили на цвинтарі.
«Сподіваюся, що і в цьому році церква нам допоможе з екологічним просвітництвом», - заявив Семерак.
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