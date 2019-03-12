В NASA підтвердили намір відправити американців на Місяць у 2028 році

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Голова NASA в черговий раз заявив, що американські астронавти скоро відправляться на Місяць. Він додав, що держава підтримає агентство у цьому питанні.
Новину передає «Преса України».
Космічне агентство NASA повідомило, що цьогоріч відбудуться комерційні запуски на супутник Землі – Місяць. Крім того, в агентстві пообіцяли, що зроблять висадку людей на Місяць у 2028 році.
Відповідну заяву зробив голова NASA Джим Брайденстайн. Він наголосив, що 2020 рік буде одним з найсильнішим фінансовим роком за всю історію існування NASA - 21 млрд доларів.
«Ми вирушимо на Місяць в наступному десятилітті з інноваційними, новими технологіями та системами, щоб дослідити більше місць на поверхні Місяця, ніж будь-коли раніше ... Ми будемо використовувати те, що дізнаємося, щоб зробити наступний гігантський стрибок - відправку астронавтів на Марс», - наголосив він.
Як повідомлялось раніше, представники NASA вирішили пришвидшити відправку американських астронавтів на Місяць після того, як Китай зробив революційний крок та висадив на дальній стороні супутника свій космічний апарат Chang'e-4.
«Важливо, щоб ми повернулися на Місяць якомога швидше. Сподіваюсь, що до 2028 року ми побачимо на Місяці наших астронавтів. На цей раз ми не залишатимемо на супутнику прапор чи свої сліди. Ми залишимось там на довго», - заявляв Брайденстайн.
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