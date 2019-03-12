Усі правоохоронні та антикорупційні органи України отримували хабарі за розграбування армії (ВІДЕО)

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Олександр Дубінський заявив, що про злочини Олега Гладковського-Свинарчука та його подільників знали всі, і правоохоронні органи закривали на їх справи очі. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 березня, відомий український журналіст Олександр Дубінський заявив, що усі правоохоронні та антикорупційні органи України брали хабарі за те, щоб не розслідувати справи, які стосуються розграбування української армії. Про це він повідомив у своєму блозі.
Експерт наголосив, що після того, як журналісти опублікували листування подільників Свинарчука-Гладковського, які платили всім силовим структурам «за дах» розграбування армії, мали б відбутись арешти.
«Тобто, в смерті українських солдатів на фронті через відсутність техніки і запчастин - винні всі без винятку топові правоохоронці. Які повністю дискредитували всі антикорупційні реформи. І повинні бути негайно арештовані», - заявив він.
Нагадаємо, одіозного заступника голови РНБО Олега Гладковського-Свинарчука викрили у злочинних схемах, які допомогли йому збагатитися на мільйони обкрадаючи армію. Після викриття Олег Гладковський-Свинарчук вирішив судитися з журналістами, які викрили їх злочини.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
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