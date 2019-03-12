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Американська компанія відкриє другий завод на Закарпатті

Аня Мартинюк 12 березня 2019, 09:40
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Американська компанія відкриє другий завод на Закарпатті

Велика американська компанія почала будувати на Закарпатті другий завод. Стало відомо, які роботи будуть на ньому вестися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що американська компанія Jabil Circuit приступила до будівництва заводу, на якому займатимуться збіркою електроніки. З'явиться він у селі Розівка Закарпатської області. Крім того, він стане уже другим за рахунком у цьому регіоні.

За попередніми даними, на новому заводі складатимуть мобільні телефони, медіаплеєри і комп'ютерну техніку. Все це в результаті транспортуватиметься у країни Європейського Союзу.

Варто зазначити, що Jabil Circuit входить у топ-3 компаній-лідерів з контактної збірки. До слова, перший завод компанії, що знаходиться в Ужгороді, виробляє електроніку для таких світових брендів як Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT і TeleTec.

Всього Jabil Circuit має понад 100 заводів в 26 країнах.

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