Латвія відгородилася від Росії 93-кілометровим парканом

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Латвійсько-російський кордон наразі розділяє висотний паркан з металевим дротом. Тим не менше влада Латвії розглядає питання про зведення на кордоні додаткового загородження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що Латвія завершила будівництво паркану на кордоні з країною-сусідкою РФ. Як відомо, довжина паркану з колючим дротом становить 93 км, а висота – 2,7 метри. За даними ЗМІ, будівельні роботи завершилися, проте наразі вирішується питання, чи є необхідність зводити додаткові загородження.
Нагадаємо, будівництво паркану стартувало у 2015 році. Його оцінили в 21 млн євро. Його мета – дати Росії стимул покращити відносини з її сусідами. Також відомо, що будівництво паркану має продовжитись на всьому 276-кілометровому кордоні між двома країнами.
Як повідомлялось раніше, Фінляндія теж вирішила відгородитись від Росії стіною. Причина такого рішення – спалах АЧС у РФ. Так, керівництво Фінляндії хоче запобігти проникненню в країну диких кабанів, які можуть переносити африканську чуму свиней.
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