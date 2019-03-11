Пишнотіла Ешлі Грем обрала звабливу сукню

Російська сепаратистка про «подвиги» на Донбасі: Одним залпом знищую величезне число противників 14:34
За водіння з непристебнутим ременем українці платитимуть штраф півтисяч гривень 12:52
РФ зайняла лідируючу позицію серед світових експортерів зброї 11:46
Голова BlackBerry назвав складні телефони провальним проектом 11:17
Терорист Стрєлков-Гіркін вирішив продати путінську медаль «за окупацію Криму» 10:45
Закон Савченок в дії: На Рівненщині випущений із в’язниці педофіл напав на дитину 10:11
Офіційна гривня розпочала тиждень з рекордного зміцнення до долара та євро 09:37
Нардеп назвав країни, куди може тікати корупціонер Порошенко 09:07
Авіакатастрофа в Ефіопії: Китай призупинив польоти на Boeing 737 Max 8 08:32
Вперше в історії український біатлоніст завоював золото на чемпіонаті світу 07:57
У Мехіко пройшов грандіозний фестиваль феєрверків (ВІДЕО) 07:29
Українка Харлан взяла «срібло» на Кубку світу з фехтування 06:31
Україна не готова до членства у ЄС – австрійські журналісти 12:58
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Відома модель плюс зайз Ешлі Грем в черговий раз не посоромилась приміряти відверте вбрання. На цей раз вона обрала напівпрозору мереживну сукню.
Новину передає «Преса України».
Одна з найбільш впізнаваних сумепрмоделей Ешлі Грем була помічена на модному фестивалі Virgin Australia у Мельбурні. 31-річна зірка подіуму прибула на подію у чорній облягаючій сукні, виконаній з мережива. Так, крізь сукню можна було побачити боді знаменитості.
У такому вбранні американка одразу прикула до себе увагу. Варто зазначити, що доповнили образ знаменитості босоніжки на шпильці.
Як повідомлялось раніше, Ешлі Грем показала на своїй сторінці у соцмережі фото з відпочинку. Модель продемонструвало тіло у купальнику. Нагадаємо також, вона є дизайнером купальників «для всіх». Мова йде про жінок різних розмірів. Завдяки такому ходу вона обзавелась прихильністю мільйонів жінок у всьому світі.
14:34: Російська сепаратистка про «подвиги» на Донбасі: Одним залпом знищую величезне число противників
12:52: За водіння з непристебнутим ременем українці платитимуть штраф півтисяч гривень
11:46: РФ зайняла лідируючу позицію серед світових експортерів зброї
11:17: Голова BlackBerry назвав складні телефони провальним проектом
10:45: Терорист Стрєлков-Гіркін вирішив продати путінську медаль «за окупацію Криму»
10:11: Закон Савченок в дії: На Рівненщині випущений із в’язниці педофіл напав на дитину
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.