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Пишнотіла Ешлі Грем обрала звабливу сукню

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 14:06
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Пишнотіла Ешлі Грем обрала звабливу сукню

Відома модель плюс зайз Ешлі Грем в черговий раз не посоромилась приміряти відверте вбрання. На цей раз вона обрала напівпрозору мереживну сукню.

Новину передає «Преса України».

Одна з найбільш впізнаваних сумепрмоделей Ешлі Грем була помічена на модному фестивалі Virgin Australia у Мельбурні. 31-річна зірка подіуму прибула на подію у чорній облягаючій сукні, виконаній з мережива. Так, крізь сукню можна було побачити боді знаменитості.

У такому вбранні американка одразу прикула до себе увагу. Варто зазначити, що доповнили образ знаменитості босоніжки на шпильці.

Як повідомлялось раніше, Ешлі Грем показала на своїй сторінці у соцмережі фото з відпочинку. Модель продемонструвало тіло у купальнику. Нагадаємо також, вона є дизайнером купальників «для всіх». Мова йде про жінок різних розмірів. Завдяки такому ходу вона обзавелась прихильністю мільйонів жінок у всьому світі.

 

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