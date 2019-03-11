Російська сепаратистка про «подвиги» на Донбасі: Одним залпом знищую величезне число противників

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 14:34

Сепаратистка Ольга Качура, яка підтримує бойовиків на Донбасі, розповіла про жінок, які не збираються здаватись СБУ. Вона також розповіла, на які подвиги готова вона та інші жінки, захищаючи інтереси Кремля.

Новину передає «Преса України».

Після того, як СБУ задалась сепаратистка Світлана Дрюк, яка захищала інтереси Кремля на Донбасі і яка вважалась «символом новоросії», росЗМІ вирішили показати справжню «патріотку». Нею виявилась командир артилерійського дивізіону гвардії полковник Ольга Качура з позивним «Корса».

Остання, коментуючи перехід Дрюк на українську сторону зазначила, що зрадником можуть бути як чоловіки, так і жінки. Тим не менше вона наголосила, що у її підпорядкуванні є багато жінок-військових, які «служать і бігти кудись не думають».

«З 14 року служать, з 15 року служать. Служать чесно, тягнуть лямку нарівні з чоловіками», - наголосила сепаратистка.

Жінка зізналась, що її добре навчили керувати і вона готова й надалі дотримуватись дисципліни й дисциплінувати інших. Відповідаючи на запитання про подвиги на війні, прихильниця бойовиків зазначила, що подвиги бувають різними.

«Можна одним залпом знищити величезне число супротивників, як це роблю я, а можна під час обстрілу продовжувати готувати обід для солдатів. Це теж подвиг», - заявила вона.

Як повідомлялось раніше, з «ДНР» почали тікати найманці. Так, вони користуються програмою СБУ «На тебе чекають дома». Останніми нею скористалися Світлана Дрюк, Роман Лягін та Маргарита Пономаренко.