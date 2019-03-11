За водіння з непристебнутим ременем українці платитимуть штраф півтисяч гривень

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В Україні вирішили збільшити штраф за керування авто з непристебнутим паском безпеки. Так, він зросте одразу в 10 разів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що народні обранці України зареєстрували у ВРУ новий законопроект, який стосується штрафів для автоводіїв. 20 депутатів запропонували збільшити штраф за водіння з непристебнутим паском безпеки.
За словами ініціаторів збільшення розміру штрафу, вони мають на меті вплинути на поведінку водіїв. Зокрема, нововведення спонукатиме людей користуватися ременем безпеки задля їхньої же безпеки.
Як відомо, наразі розмір штрафу за водіння з непристебнутим ременем безпеки становить 51-85 грн. Очікується, що розмір штрафу сягне 510 грн. До слова, у минулому році нардепи вже виступали з подібною ініціативою, однак тоді пропонувалось збільшити штраф до 850 грн. В кінцевому підсумку народні депутати не підтримали ідею карати водіїв таким штрафом.
Нагадаємо, Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи запропонував ВРУ ввести новий штраф. Він передбачатиметься власникам авто, які провалили тест на екологічність транспортного засобу. Очікується, що автомобілі будуть перевіряти на вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах. Так, у разі виявлення правопорушення доведеться заплатити штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
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