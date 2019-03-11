У Польщі відкриють найглибший у світі басейн

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У польському розважальному центрі з’явиться басейн глибиною 14,5 метрів. Він триматиме титул найглибшого басейну у світі. Однак не довго.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що у польському місті Мщонов буде збудовано басейн глибиною 14,5 метрів. Крім того, він вміщатиме об’єм води, рівний об’єму 27 олімпійських басейнів. Таким чином басейн стане найглибшим у світі.
Поплавати у такому можна буде у центрі DeepSpot. Відкриття супербасейну заплановано на осінь 2019 року. Він буде доступний для всіх, не тільки для аквалангістів. Згідно з проектом, басейн матиме підводний тунель, готельні номери з видом на басейн, а також ресторани та конференц-зали.
Варто зазначити, що попередній рекорд за глибиною тримав басейн Y-40 Deep Joy, що в Монтегротто-Терме, Італія.
Однак польський басейн буде тримати звання найглибшого всього півроку. В Англії збираються представити нового рекордсмена – басейн Blue Abyss, який створять у Колчестері. Він дозволить пірнальникам опуститись на глибину 50 метрів.
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