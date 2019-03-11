РФ зайняла лідируючу позицію серед світових експортерів зброї

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 11:46

Росія опинилась поруч зі США у списку головних світових експортерів зброї. Стало відомо, кому продає озброєння Кремль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що Росія та США залишаються основними експортерами у сфері торгівлі озброєнням. Відповідну доповідь представив Стокгольмський міжнародний інституту досліджень проблем миру.

Як зазначається, у період з 2014 до 2018 року світовий обсяг продажів зріс на 7,8%, порівняно з періодом 2009-2013 року. Так, на першому місці постачальників озброєння знаходяться США, далі розмістилась РФ, а за нею Китай, Франція і Німеччина.

«На частку цих країн довелося 75% від загального обсягу (на США і Росію - 57%)», - наголошується у доповіді.

За словами експертів, за останні 5 років РФ поставила озброєння 48 країнам. Найбільше, 55% від загального обсягу – пішло в Індію, Китай та Алжир. США поставили озброєння щонайменше 98 країнам. 52% всіх поставок припали на країни Близького Сходу.

Як повідомлялось раніше, Росія обзавелась найбільшою кількістю танків у світі. Так, за останні 5 років Кремль накопичив понад 25 тисяч одиниць нової бронетанкової та автомобільної техніки, а російський військовий арсенал поповнили 4 тисячі сучасних зразків ракетно-артилерійського озброєння.