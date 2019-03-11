РФ зайняла лідируючу позицію серед світових експортерів зброї 11:46
Голова BlackBerry назвав складні телефони провальним проектом 11:17
Терорист Стрєлков-Гіркін вирішив продати путінську медаль «за окупацію Криму» 10:45
Закон Савченок в дії: На Рівненщині випущений із в’язниці педофіл напав на дитину 10:11
Офіційна гривня розпочала тиждень з рекордного зміцнення до долара та євро 09:37
Нардеп назвав країни, куди може тікати корупціонер Порошенко 09:07
Авіакатастрофа в Ефіопії: Китай призупинив польоти на Boeing 737 Max 8 08:32
Вперше в історії український біатлоніст завоював золото на чемпіонаті світу 07:57
У Мехіко пройшов грандіозний фестиваль феєрверків (ВІДЕО) 07:29
Українка Харлан взяла «срібло» на Кубку світу з фехтування 06:31
Україна не готова до членства у ЄС – австрійські журналісти 12:58
Світові споживачі почали втрачати інтерес до планшетів 09:46
Медреформа провалилася: Уряд Фінляндії іде у відставку 09:11
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Росія опинилась поруч зі США у списку головних світових експортерів зброї. Стало відомо, кому продає озброєння Кремль.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що Росія та США залишаються основними експортерами у сфері торгівлі озброєнням. Відповідну доповідь представив Стокгольмський міжнародний інституту досліджень проблем миру.
Як зазначається, у період з 2014 до 2018 року світовий обсяг продажів зріс на 7,8%, порівняно з періодом 2009-2013 року. Так, на першому місці постачальників озброєння знаходяться США, далі розмістилась РФ, а за нею Китай, Франція і Німеччина.
«На частку цих країн довелося 75% від загального обсягу (на США і Росію - 57%)», - наголошується у доповіді.
За словами експертів, за останні 5 років РФ поставила озброєння 48 країнам. Найбільше, 55% від загального обсягу – пішло в Індію, Китай та Алжир. США поставили озброєння щонайменше 98 країнам. 52% всіх поставок припали на країни Близького Сходу.
Як повідомлялось раніше, Росія обзавелась найбільшою кількістю танків у світі. Так, за останні 5 років Кремль накопичив понад 25 тисяч одиниць нової бронетанкової та автомобільної техніки, а російський військовий арсенал поповнили 4 тисячі сучасних зразків ракетно-артилерійського озброєння.
11:46: РФ зайняла лідируючу позицію серед світових експортерів зброї
11:17: Голова BlackBerry назвав складні телефони провальним проектом
10:45: Терорист Стрєлков-Гіркін вирішив продати путінську медаль «за окупацію Криму»
10:11: Закон Савченок в дії: На Рівненщині випущений із в’язниці педофіл напав на дитину
09:37: Офіційна гривня розпочала тиждень з рекордного зміцнення до долара та євро
09:07: Нардеп назвав країни, куди може тікати корупціонер Порошенко
08:32: Авіакатастрофа в Ефіопії: Китай призупинив польоти на Boeing 737 Max 8
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.