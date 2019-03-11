Голова BlackBerry назвав складні телефони провальним проектом

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 11:17

Джон Чен попередив виробників перших у світі гнучких смартфонів та потенційних покупців такого продукту, що він не буде затребуваним і навіть більше – смартфон створить лише проблеми для свого власника.

Новину передає «Преса України».

Виконавчий директор компанії BlackBerry Джон Чен розкритикував проект складних мобільних телефонів. За його словами, наразі такі телефони нікому не потрібні. Так, експерт пророкує, що з таким гаджетом буде більше проблем. Крім того, такі смартфони вразять не лише дизайном, а й високою ціною, великою вагою та рядом технічних нюансів.

За словами Чена, наразі рано представляти такі телефони на ринку, над ними необхідно працювати та вдосконалювати. Тим не менше, він звернувся й до потенційних покупців складних телефонів. Чен порадив їм не купувати такі смартфони аби не ускладнювати собі життя.

Нагадаємо, розробкою складних телефонів наразі зайняті компанії Samsung, Apple та Huawei. У Samsung уже представили перші матриці до таких телефонів та направили зразки компаніям-конкурентам – Apple та Google. За попередніми даними, Samsung націлився продавати не складні телефони, а матриці до них.

Як повідомлялось раніше, всесвітньовідома компанія BlackBerry припинила випуск славнозвісних смартфонів. Так, на пристроях BlackBerry перестали працювати додатки Facebook та WhatsApp. Таким чином конкуренти прибрали важливого гравця на ринку смартфонів. Наразі BlackBerry зосереджена на інших проектах. В тому числі тих, які стосуються безпеки в Інтернеті.