Терорист Стрєлков-Гіркін вирішив продати путінську медаль «за окупацію Криму»

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Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін виставив на продаж золоту медаль з зображенням Криму та Путіна. Стало відомо, чому він вирішив від неї позбавитися.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що російський найманець, так званий екс-міністр оборони «ДНР» Ігор Стрєлков-Гіркін вирішив позбавитися медалі, яку він отримав за окупацію українського півострова Крим.
Так, нагорода з’явилась на сайті нумізматичної аукціонної фірми. За неї терорист хоче виручити мільйон рублів.
В описі до лоту зазначено, що медаль виконана із золота 750-ї проби. Вона продається у коробці з полірованого дерева. Також уточнюється, що медаль не є державною нагородою, її вручав фонд святителя Василя Великого.
«Вона вручалася особам, які внесли найбільший особистий внесок у «повернення Криму до Росії». Представлений екземпляр медалі був присуджений І.Стрелкову», - також йдеться в описі.
Сам Стрєлков-Гіркін підтвердив намір продати медаль у зв’язку з матеріальними проблемами та з тим, що не відчуває до неї пієтету, оскільки вона не державна. І навіть більше. Зображення на медалі Путіна він «відверто зневажає».
Варто зазначити, що на медалі зображено профіль президента РФ Володимира Путіна та карта півострова.
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