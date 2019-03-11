Терорист Стрєлков-Гіркін вирішив продати путінську медаль «за окупацію Криму»

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 10:45

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін виставив на продаж золоту медаль з зображенням Криму та Путіна. Стало відомо, чому він вирішив від неї позбавитися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що російський найманець, так званий екс-міністр оборони «ДНР» Ігор Стрєлков-Гіркін вирішив позбавитися медалі, яку він отримав за окупацію українського півострова Крим.

Так, нагорода з’явилась на сайті нумізматичної аукціонної фірми. За неї терорист хоче виручити мільйон рублів.

В описі до лоту зазначено, що медаль виконана із золота 750-ї проби. Вона продається у коробці з полірованого дерева. Також уточнюється, що медаль не є державною нагородою, її вручав фонд святителя Василя Великого.

«Вона вручалася особам, які внесли найбільший особистий внесок у «повернення Криму до Росії». Представлений екземпляр медалі був присуджений І.Стрелкову», - також йдеться в описі.

Сам Стрєлков-Гіркін підтвердив намір продати медаль у зв’язку з матеріальними проблемами та з тим, що не відчуває до неї пієтету, оскільки вона не державна. І навіть більше. Зображення на медалі Путіна він «відверто зневажає».

Варто зазначити, що на медалі зображено профіль президента РФ Володимира Путіна та карта півострова.