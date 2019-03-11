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Закон Савченок в дії: На Рівненщині випущений із в’язниці педофіл напав на дитину

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 10:11
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Закон Савченок в дії: На Рівненщині випущений із в’язниці педофіл напав на дитину

У Здолбунові 32-річний раніше судимий чоловік хотів вчинити розпусні дії щодо 11-річної дівчинки. Педофіла вчасно спіймали.

Новину передає «Преса України».

9 березня у Здолбунові, Рівненська область, поліція затримала 32-річного місцевого жителя. Чоловік чинив розпусні дії щодо 11-річної дівчинки. Відомо, що педофіл причепився до дитини в коридорі будинку. Коли та почала кричати на коридор вибігла мати. Після цього зловмисник втік.

Тим не менше злочинця вдалось вичислити завдяки камерам спостереження. Згодом було встановлено, що чоловік раніше мав судимість за статеві злочини щодо неповнолітніх. Наразі він поміщений в ізолятор тимчасового утримання відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За словами правоохоронців, педофіл був засуджений у 2013 році до 5 років позбавлення волі за одразу три злочини. Тоді під час обшуку у його будинку вилучил комп’ютер з порнографічними відео, на яких були присутні діти.

На свободу зловмисник вийшов раніше, у 2016 році. А саме завдяки «закону Савченко». Тепер йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

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