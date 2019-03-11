Офіційна гривня розпочала тиждень з рекордного зміцнення до долара та євро

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 09:37

Офіційна гривня в Україні продемонструвала значне зміцнення до долара та євро. Нацвалюта відвоювала у провідних іноземних валют 10 та 19 копійок відповідно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, НБУ розпочав тиждень зі зміцнення офіційної гривні до долара США та євро. Офіційний курс гривні до долара встановився на рівні 26,38 грн. Минулий тиждень офіційна гривня закінчила на рівні 26,48 грн за долар. Так, нацвалюта зміцнилась одразу на 10 копійок.

З початку року долар демонструє різке зниження до гривні. Проте експерти наголошують, що ситуація зміниться після президентських виборів в Україні, які заплановані на 31 березня.

Тим часом офіційний курс гривні до євро становить 29,74 грн. Гривня відбила у європейської валюти 19 копійок. Євро теж демонструє ослаблення, починаючи з 1 січня 2019 року.

Готівкові курси валют змінились наступним чином. Купівля долара відбувається за 26,26 грн. Продаж долара відбувається за 26,58 грн. Купівля євро проходить за 29,52 грн, а продаж за 30,06 грн.

За словами українських експертів, українцям випала хороша можливість придбати іноземну валюту.