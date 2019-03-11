Нардеп назвав країни, куди може тікати корупціонер Порошенко

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 09:07

Депутат ВРУ Серігй Лещенко заявив, що Петро Порошенко має куди тікати у разі прольоту на президентських виборах. Так, він назвав країни, які готові будуть прийняти уже екс-президента.

Новину передає «Преса України».

Народний депутат України Сергій Лещенко розповів, куди може втекти чинний президент України Петро Порошенко. Свої думки він виклав на своєму YouTube-каналі.

«Якщо Порошенко не виграє (на президентських виборах – ред.), буде величезний запит на його покарання. Порошенко його заслуговує, тому що він займався банальною тупою корупцією і покривав корупцію своїх друзів будучи президентом України», - розповів нардеп.

За прогнозом Лещенка, Порошенко може тікати в Іспанію або Молову. Як повідомлялось раніше, про те, що Птеро порошенко готує свою втечу заявляв екс-міністр України Володимир Лановий. Останній наголошував, що президент уже розуміє, що на другий термін його не переоберуть.

«В Україні існує більше сотні повноцінних військових підприємств, здатних випускати танки, літаки, ракети, підводні і надводні плавзасоби, БТР і БМП і т.д., але гроші з бюджету йдуть не їм, а підприємствам, з якими договори укладаються за вказівкою зверху», - наголошував Лановий.

Нагадаємо, президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня.