Авіакатастрофа в Ефіопії: Китай призупинив польоти на Boeing 737 Max 8

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 08:32

На тлі авіакатастрофи в Ефіопії китайська влада заборонила використовувати літаки Boeing 737 Max 8, які не вперше призводять до катастрофи. Також з’явилися нові деталі трагедії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що влада Китаю прийняла рішення тимчасово заборонити використання літаків Boeing 737 Max 8 для внутрішніх рейсів. Причина цього – авіакатастрофа у Ефіопії, де розбився літак цієї моделі.

Відповідну інформацію надали у прес-службі управління цивільної авіації КНР. Як зазначається, за останні півроку це друга авіакатастрофа за участю літака такого типу. Також експерти зазначили, що обидва літаки падали під час набору висоти.

«Заборона на використання Boeing 737 Max 8 вводиться з 18:00 за пекінським часом. Подібні заходи необхідні з метою забезпечення безпеки перельотів всередині країни», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 10 березня, літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, який прямував з Аддіс-Абеби в Кенію, впав через 6 хвилин після зльоту. На борту літака знаходилось 149 пасажирів та 8 членів екіпажу. Серед загиблих представники 35 країн. В тому числі троє росіян. На жаль, вижити не вдалось нікому.