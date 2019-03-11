Вперше в історії український біатлоніст завоював золото на чемпіонаті світу

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 07:57

Біатлоніст з України Дмитро Підручний зробив історію. Він першим приніс «золото» Україні з чемпіонату світу.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 10 березня, український біатлоніст Дмитро Підручний вперше в історії українського біатлону приніс золоту медаль. Так, він зайняв переможне перше місце у гонці переслідування на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

Український спортсмен подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди. Позаду він залишив норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо, який відстав на 8 секунд. Третім прийшов до фінішу француз Кантен Фійон Має з відставанням у 17 секунд.

«Поки що сам не можу усвідомити!» - прокоментував свою перемогу спортсмен.

Варто зазначити, що раніше «золото» для Україні у біатлоні приносили лише жінки. Українські чоловіки біатлоністи раніше завойовували бронзу в одиночних змаганнях та бронзу в естафеті.