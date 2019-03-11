У Мехіко пройшов грандіозний фестиваль феєрверків (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 07:29

У Мехіко провели щорічний великий фестиваль феєрверків. Як відомо, саме продаж декоративних вогнів допомагає місту підтримувати фінансове становище.

Новину передає «Преса України».

На минулому тижні у мексиканському місті Тультепец, яке входить в штат Мехіко, відбулось захоплююче дійство. Тут провели Національний піротехнічний фестиваль. Так, небо в Мехіко буквально запалало сяйвом.

Як відомо, під час фестивалю мексиканці проводили змагання з феєрверками. Їм навіть було дозволено використовувати феєрверки ручної роботи. Крім того, під час параду на вулиці вивезли так званих «піротехнічних биків» - скульптури, які в результаті вибухали, створюючи феєрверк.

За попередніми даними, в ході святкування ніхто не постраждав. Нагадаємо, фестиваль проводять щорічно починаючи з 19 століття. Його мета – віддати належне покровителю феєрверків Іоанну Божому. Також такими чином в країні підтримують традиції виробництва та використання феєрверків. Як відомо, завдяки продажу феєрверків підтримується економіка країни.

Варто зазначити, що фестиваль триває приблизно тиждень. На видовище бажають подивитись туристи з різних куточків світу.