Кенійські діти намалювали Шевченка

Аня Мартинюк 11 березня 2019, 06:55

Кенійським дітям-сиротам запропонували долучитись до акції з нагоди 205-ї річниці з дня народження Кобзаря. Так, дітям розповіли, яких висот досяг Тарас Шевченко незважаючи на те, що він був сиротою.

Новину передає «Преса України».

У Кенії провели незвичну акцію. З нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 травня, кенійським сиротам запропонували намалювати Кобзаря. Акцію організували представники Посольства України в Кенії.

«Акція відбулася у сиротинці «Дім Батька» («Daddy’s Home»), що є одним із багатьох соціальних проектів місії «Сприяння», заснованого українськими волонтерами у Кенії. У рамках ініціативи дітям розповіли про видатного українського митця Т.Г.Шевченка, зокрема про те, що він також був сиротою та попри всі труднощі, здобув освіту, став художником та поетом, чиї твори поповнили скарбницю світової літератури», - відзначили у прес-службі посольства.

До слова, місія «Сприяння» знаходиться у кенійському місті Кісуму. Її у 2013 році заснувала родина Ростислава та Ірини Антонець.