Українка Харлан взяла «срібло» на Кубку світу з фехтування

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28-річна українська шаблістка Ольга Харлан завоювала срібну медаль на Кубку світу. Стало відомо, хто завадив їй взяти «золото».
Новину передає «Преса України».
У Національному олімпійському комітеті України сповістили радісну новину. На Кубку світу в Афінах, Греція, українська шаблістка Ольга Харлан завоювала «срібло».
«Українська шаблістка Ольга Харлан - срібна медалістка Кубка світу в Афінах. Молодець, вітаємо і бажаємо не зупинятися на досягнутому!!!», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, українська спортсменка займає шосте місце у світовому рейтингу. Так, Харлан почала виступати у 1/32 фіналу, де залишила позаду Тетяну Приходько з Казахстану. Бій завершився з рахунком 15:5.
Перемогти Харлан також не змогли італійська шаблістка Елоїза Пассаро та француженка Мано Брюне. Поєдинки завершилися однаковими рахунками 15:9. Під час поєдинку за вихід у півфінал Харлан також перемогла представницю Греції Теодору Коунтоуру. Бій завершився рахунком 15:14.
Наступною суперницею Харлан у 1/2 турнірній таблиці стала угорська шаблістка Ліза Пустаї, яку вона теж успішно подолала. Однак дійти до абсолютної перемоги та взяти «золото» не дала українці росіянка Софія Позднякова. Остання перемогла з рахунком 10:15.
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07:29: У Мехіко пройшов грандіозний фестиваль феєрверків (ВІДЕО)
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