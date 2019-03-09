Україна не готова до членства у ЄС – австрійські журналісти

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 12:58

Австрійські журналісти розкритикували заборону СБУ, згідно з якою кореспондент Крістіан Вершютц не може приїхати в Україну. В результаті в спілці журналістів Австрії заявили, що Україна до ЄС не готова.

Новину передає «Преса України».

В спілці журналістів Австрії зробили гучну заяву на тлі скандалу з забороною на в’їзд в Україну кореспонденту телеканалу ORF Крістіану Вершютцу. Представники спілки зазначили, що такий хід подій свідчить про те, що Україна не готова до членства у Європейському Союзі.

Голова Австрійського союзу журналістів Фред Тернгайм заявив, що Україна повинна негайно забезпечити незалежну журналістську роботу Вершютца.

«Такими антидемократичними заходами Україна доводить, що ще не дозріла для членства в Європейському союзі», - йдеться у його заяві.

Нагадаємо, за словами депутата ВРУ Ольги Червакової, СБУ заборонила австійському журналісту в’їзд в країну «через загрозу, яку він становив для національної безпеки». Так, вона нагадала, що представник ЗМІ здійснив незаконний в’їзд на тимчасово окуповані території та поширював фейкові новини у стилі роспропаганди, дискредитуючи діяльність ЗСУ.

Тим часом сам журналіст заявив, що його не пускають в Україну через критику української влади.