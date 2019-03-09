В Україні сповільнилося зростання цін – Держстат

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У Держстаті запевнили, що зростання цін в Україні сповільнилось. Стало відомо, на які товари ціни показали повільніший ріст.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 березня, стало відомо, що в Україні сповільнилось зростання цін. Принаймні так вважають у Держстаті. За даними прес-служби відомства, зростання цін у лютому сповільнилося до 8,8%, порівняно лютим 2018 року. Крім того, порівняно з січнем 2019 року цей показник зменшився з 9,2%.
«У порівнянні з січнем, споживчі ціни збільшилися на 0,5%, після того як в січні ціни зросли на 1% в порівнянні з груднем 2018 року. У порівнянні з груднем 2018 року, споживчі ціни в лютому збільшилися на 1,5%», - розповіли у Держстаті.
Також наголошується, що найістотніше в річному вираженні зросли ціни на овочі, а саме на 41,2%. На другому місці – пасажирський автотранспорт - на 27,2%, на третьому місці залізничний транспорт – на 26,8%, на четвертому місці природний газ на 22,9%.
Тим часом спостерігалось зниження цін на фрукти, на 21,6%, на яйця - 14,4%, цукор – на 6.7%, одяг – на 0,5%. Крім того, базова інфляція у лютому в річному вираженні дорівнювала 7,8%.
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