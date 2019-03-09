Порошенко готується тікати з України – Лановий

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 12:52

Колишній український міністр економіки заявив, що Петро Порошенко не розраховує на перемогу на виборах, тому він планує тікати з Укаїни, яку розграбував по-максимуму.

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр економіки України Володимир Лановий зробив гучну заяву. За його словами,президент України Петро Порошенко, який балотуватиметься на другий термін, готує свою втечу. Колишній український міністр зазначив, що чинний лідер розуміє, що не виграє і йому доведеться відповідати за занепад армії та корупцію в Україні.

Лановий також нагадав, що війна на Донбасі приносить Порошенку великі гроші. За його словами, як уже всі зрозуміли після розслідувань журналістів, розкрадається оборонний бюджет.

«В Україні існує більше сотні повноцінних військових підприємств, здатних випускати танки, літаки, ракети, підводні і надводні плавзасоби, БТР і БМП і т.д., але гроші з бюджету йдуть не їм, а підприємствам, з якими договори укладаються за вказівкою зверху», - додав Лановий.

Підсумовуючи екс-міністр нагадав, що доходи чинного президента України за рік зросли в 82 рази.