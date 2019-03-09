У США заборонили називати Крим російським

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 11:20

Американські конгресмени домовились не називати Крим російським. Домовленість вони підкріпили відповідним законопроектом.

Новину передає «Преса України».

Члени комітету у закордонних справах Палати представників США дали добро на прийняття законопроекту, згідно з яким американський уряд не може визнавати анексований півострів Крим російським. Про це стало відомо після засідання комітету.

Як зазначають американські ЗМІ, свій голос «за» віддали усі конгресмени. Документ передадуть для розгляду у Палаті представників.

Варто зазначити, що у документі також запропоновано заборонити американським федеральним департаментам та агентствам «вживати будь-які дії або надавати будь-яку допомогу, яка передбачає визнання претензії Росії на суверенітет Криму, його повітряний простір або його територіальних вод».

Тим не менше у законопроекті передбачений виняток для президнта США. А саме у випадку, якщо він посилатиметься на інтереси нацбезпеки США.