Блогер показав, як правильно їсти ананас (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 10:48

Мережу підірвало відео, на якому блогер демонструє незвичний спосіб їсти ананас. Так, він назвав його найбільш правильними.

Новину передає «Преса України».

Один з користувачів Twitter Льюїс МакКласкі з нікнеймом TikTok, записав відео, на якому він демонструє, як правильно їсти ананас. Він просто відламував від тропічної рослини шматки, які природа сама підготувала для легкого вживання. Так, мова йже про секції на шкірці рослини, відірвавши які ми й отримуємо їстівний плід.

В результаті відео стало вірусним у Мережі, адже люди звикли їсти ананас, розрізавши його перед тим на кільця. Роликом поділились понад 40 тисяч користувачів мікроблогу.

21-річний блогер зізнався, що не очікував великого ажіотажу навколо відео.

«Їсти ананас таким способом куди простіше. Я радий, що відео стало корисним для людей. Кожна секція це откремий плід. Починайте їсти ананас з вершини», - прокоментував він.