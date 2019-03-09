Французькі дизайнери шитимуть одяг у Криму

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 10:19

Стало відомо, що французькі бізнесмени готові налагодити виробництво одягу у Криму. Так, їх не лякають міжнародні санкції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 березня, стало відомо, що попри анексію Криму французькі бізнесмени вирішили інвестувати у півострів. За даними російських ЗМІ, у Криму планують налагодити виробництво одягу. Так, на території Криму буде відкрито фабрику з пошиття одягу.

Відомо, що так званий міністр фінансів Уриму Ірина Ківік уже провела діалог з французькими інвесторами.

«Представники європейського бізнесу планують запустити власне виробництво одягу в Республіці. Віце-прем'єр проконсультувала гостей щодо фінансових можливостей для підприємців в регіоні, а також розповіла про відповідні для їх запитів організаційно-правових формах», - заявила вона.

Також відомо, що з Франції у Крим прибудуть дизайнери, які вчитимуть кримчан.

«У планах європейських підприємців познайомитися з діючими кримськими швейними виробництвами в Керчі та Сімферополі для обміну досвідом та можливої співпраці», - зазначили ЗМІ.