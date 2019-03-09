Французькі дизайнери шитимуть одяг у Криму

Світові споживачі почали втрачати інтерес до планшетів 09:46
Медреформа провалилася: Уряд Фінляндії іде у відставку 09:11
Народні обранці України оголосили війну енергетичним напоям 08:40
Україну чекають березневі заморозки – Укргідрометцентр 08:06
З нагоди 8 березня Омелян привітав працівниць пошти у селі Віта Поштова 07:00
Beverly Hills Film Festival почав агітувати за Юлію Тимошенко 06:30
Кремль не зміг перетворити Крим на звичайну Росію – Клімкін 11:43
В «ЛДНР» сумують за черговим полеглим «героєм» (ВІДЕО) 11:05
З нагоди 8 березня російські військові сфотографувались з балеринами 10:36
Знімок з Макроном та Трампом номіновано на звання фото року 09:39
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Стало відомо, що французькі бізнесмени готові налагодити виробництво одягу у Криму. Так, їх не лякають міжнародні санкції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 березня, стало відомо, що попри анексію Криму французькі бізнесмени вирішили інвестувати у півострів. За даними російських ЗМІ, у Криму планують налагодити виробництво одягу. Так, на території Криму буде відкрито фабрику з пошиття одягу.
Відомо, що так званий міністр фінансів Уриму Ірина Ківік уже провела діалог з французькими інвесторами.
«Представники європейського бізнесу планують запустити власне виробництво одягу в Республіці. Віце-прем'єр проконсультувала гостей щодо фінансових можливостей для підприємців в регіоні, а також розповіла про відповідні для їх запитів організаційно-правових формах», - заявила вона.
Також відомо, що з Франції у Крим прибудуть дизайнери, які вчитимуть кримчан.
«У планах європейських підприємців познайомитися з діючими кримськими швейними виробництвами в Керчі та Сімферополі для обміну досвідом та можливої співпраці», - зазначили ЗМІ.
09:46: Світові споживачі почали втрачати інтерес до планшетів
09:11: Медреформа провалилася: Уряд Фінляндії іде у відставку
08:40: Народні обранці України оголосили війну енергетичним напоям
08:06: Україну чекають березневі заморозки – Укргідрометцентр
07:00: З нагоди 8 березня Омелян привітав працівниць пошти у селі Віта Поштова
06:30: Beverly Hills Film Festival почав агітувати за Юлію Тимошенко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.