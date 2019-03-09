Світові споживачі почали втрачати інтерес до планшетів

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 09:46

За результатами нового дослідження, такі пристрої як планшети більше не викликають захоплення у споживачів. Так, продажі гаджетів падають і, за слови аналітиків, й надалі падатимуть.

Новину передає «Преса України».

За даними дослідження IDC, світові споживачі почали втрачати інтерес до таких пристроїв як планшети. Зокрема мова йде про жителів Європи, РФ, Близького Сходу та Африки. Так, у цих регаонах продажі колись популярних гаджетів почали скорочуватися.

Встановлено, що в останній чверті минулого року було продано 14,07 млн планшетів. Мова йде також про пристрої зі зйомною клавіатурою.

«Це на 9,6% менше результату за аналогічний період 2017 року, коли продажі склали 15,57 млн одиниць», - йдеться у доповіді.

Найбільше планшетів вдається продавати компанії Samsung. З жовтня по грудень вона реалізувала 3,59 млн планшетів, а це 25,5% ринку. Далі розмістився технологічний гігант компанія Apple з 3,16 млн пристроїв та часткою у 22,5%. На третьому місці компанія Huawei з показником 1,25 млн планшетів та 8,9% ринку.

За словами аналітиків, продажі планшетів й надалі спадатимуть. Так, люди починають розуміти, що цей пристрій не дуже потрібний для життя.