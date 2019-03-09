Медреформа провалилася: Уряд Фінляндії іде у відставку

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 09:11

Фінський прем’єр Юха Сіпіля вирішив іти у відставку після того, як його реформу охорони здоров’я визнали провальну. Тим не менше він встиг провести реформу, згідно з якою фіни повинні працювати краще за ті ж гроші, що отримували завжди.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля пішов у відставку. Причина цього – провал реформа охорони здоров'я і соціального забезпечення. Як відомо, це був найбільший проект уряду Фінляндії. Він не дожив до загальних виборів в країні.

Наразі відомо, що Юха Сіпіля уже провів діалог з президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо. Останній попросив політика залишитися виконуючим обов'язки прем’єр-міністра до виборів 14 квітня.

Нагадаємо, уряд Юхи Сіпіля проводив непопулярну реформу, спрямовану на те, щоб змусити людей працювати краще, однак без підняття заробітної плати. Що стосується медреформи, її реалізувати так і не вийшло. Уряд розкритикували на тлі скандалу, коли виявилось, що у будинках для пристарілих за людьми погано доглядали.