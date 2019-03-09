Народні обранці України оголосили війну енергетичним напоям

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 08:40

В Україні обмежать продаж енергетиків з метою спонукати людей до ведення здоровішого способу життя. Стало відомо, які саме обмеження запропонували нардепи.

Новину передає «Преса України».

Депутати ВРУ дали добро на введення обмежень для продажу енергетичних напоїв. Відповідний законопроект № 10117 був запропонований групою парламентаріїв на початку березня. Автори документу пропонують заборонити виробляти та продавати в Україні енергетики з вмістом спирту понад 0,5%.

Крім того, пропонується заборонити продаж таких напоїв неповнолітнім. Тобто людям, які не досягли 18-річного віку. На цьому парламентарі вирішили не зупинятися. Вони запропонували повністю заборонити продаж енергетиків в автоматах та продавати їх в тарі більше 0,33 мл.

«Заборона реклами енергетиків на радіо і ТБ в період з 8 ранку до 20 годин, а також на щитах, розташованих ближче 300 метрів до навчальних закладів», - йдеться у документі.

Також у пояснювальній записці зазначено, що депутати бажають аби українці вели більш здоровий спосіб життя. Особливо діти.