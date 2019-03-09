Україну чекають березневі заморозки – Укргідрометцентр

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 08:06

Стало відомо, що у березні спостерігатимуться досить холодні ночі. За словами синоптиків, морозних ночей буде не багато. Також очікуються опади у вигляді дощу.

Новину передає «Преса України».

За даними Укргідрометцентру, у перший місяць весни в Україні все ще будуть заморозки. За словами експертів, нічна температура повітря 12 березня може сягнути -3+1 градуса. А саме в Закарпатській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях.

Також заморозки будуть зафіксовайні й вночі 13 березня. Однак в південних і в східних регіонах країни, де стовпчики термометрів покажуть температуру нижче нуля градусів.

Тим часом відомий український синоптик Наталія Діденко повідомила, що сьогодні, 9 березня, денна температура повітря сягне +9+14 градусів. Тепліше буде на Одещині. Тут температура повітря прогріється до 16 градусів.

«Вже свіжіше буде у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини, Сумщини та на сході України: вдень +4+9 градусів. Дощі ймовірні у східних областях та місцями на Півдні. У більшості областей переважатиме суха сонячна погода», - наголосила синоптик, додавши, що у цей день посилиться вітер.

За її прогнозом,10 березня на півночі країни пройдуть дощі і разом з тим знижуватиметься температура повітря.