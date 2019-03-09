У Києві стартувала підготовка до призову строковиків

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 07:28

Після того, як президент України Петро Порошенко підписав указ про призов на строкову службу у 2019 році у Києві розпочалась відповідна підготовка. Відомо, що ловити строковиків допомагатиме поліція.

Новину передає «Преса України».

У столиці України, місті Києві, стартувала підготовка до проведення чергових призовів українців на строкову службу. Відповідне розпорядження з'явилось у прес-службі КМДА. Як зазначається, вже було створено міську призовну комісію, яку очолив заступник голови адміністрації Києва Дмитро Давтян.

Так, головам РДА Києва доручено підбити підсумки призовної кампанії 2018 року та приступити до призовної кампанії 2019 року. Зокрема, забезпечити своєчасне прибуття чоловіків призовного віку до військкоматів.

Також стало відомо, що поліція допомагатиме шукати чоловіків, які ухиляються від служби. Також в її функції входитиме охорона призовних дільниць. Нагадаємо, ВКК Київського міськвійськкомату буде працювати з 11 березня до 15 липня.

До слова, згідно указу Президента, на строкову службу будуть запрошені чоловіки віком від 20 до 27 років. Виключенням стануть українці, які мають право на звільнення або відстрочку.