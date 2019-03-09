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Володимир Омелян відбув поїздку в одному із сіл. Далеко від Києва він не поїхав. Так, для фотосесії з працівницями пошти він відправився у село Віта Поштова.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 8 березня, з нагоди Міжнародного жіночого дня міністр інфраструктури України Володимир Омелян відправився у село Віта Поштова Київської області. Тут він попрацював листоношею. Про це розповіли у прес-службі Мінінфраструктури.
Український міністр також вручив подяки робітницям «Укрпошти».
«Міністр допоміг з доставкою пенсій та монетизованих субсидій. Квіти, гарний настрій, а також перший міністр, який попрацював листоношею або, скоріше, помічником листоноші - все можливо в один прекрасний весняний день», - зазначили у Міністерстві інфраструктури України.
Як повідомлялось раніше, виконувачка міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявляла, що не приймає вітань з нагоди 8 березня. За її словами, у світі було зроблено чимало кроків за гендерну рівність, однак це свято є великим кроком назад.
07:00: З нагоди 8 березня Омелян привітав працівниць пошти у селі Віта Поштова
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