З нагоди 8 березня Омелян привітав працівниць пошти у селі Віта Поштова

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 07:00

Володимир Омелян відбув поїздку в одному із сіл. Далеко від Києва він не поїхав. Так, для фотосесії з працівницями пошти він відправився у село Віта Поштова.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 8 березня, з нагоди Міжнародного жіночого дня міністр інфраструктури України Володимир Омелян відправився у село Віта Поштова Київської області. Тут він попрацював листоношею. Про це розповіли у прес-службі Мінінфраструктури.

Український міністр також вручив подяки робітницям «Укрпошти».

«Міністр допоміг з доставкою пенсій та монетизованих субсидій. Квіти, гарний настрій, а також перший міністр, який попрацював листоношею або, скоріше, помічником листоноші - все можливо в один прекрасний весняний день», - зазначили у Міністерстві інфраструктури України.

Як повідомлялось раніше, виконувачка міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявляла, що не приймає вітань з нагоди 8 березня. За її словами, у світі було зроблено чимало кроків за гендерну рівність, однак це свято є великим кроком назад.