Beverly Hills Film Festival почав агітувати за Юлію Тимошенко

Аня Мартинюк 09 березня 2019, 06:30

Міжнародний кінофестиваль в Беверлі-Хіллз підтримав політика Юлію Тимошенко. Так, відповідна агітаційна стаття про лідера «Батьківщини» з’явилась в американському виданні LA Weekly.

Новину передає «Преса України».

Відомий український арт-блогер, фотограф та письменник Унатолій Ульянов звернув увагу на те, що Hills Film Festival придбав рекламне місце у виданні LA Weekly, а саме в рубриці «Кіно». Тут під виглядом новини про зйомки нового документального фільму з «еко-реформаторською повісткою» Beverly Hills Film Festival агітує за кандидата на пост президента України Юлію Тимошенко.

Так, Ульянов озвучив головні тези, які зустрічались у замовній статті.

«...з її любов'ю до Путіна, «сімейним цінностям», депутатами-моралістами і аваковськими неонацистами, як за кандидата, який (УВАГА) «змінить світ і об'єднає людей в боротьбі з імміграційною кризою, війнами, диктатурами і корупцією на світовому рівні», направить Україну «по новому демократичному шляху» і буде «боротися за права людини за допомогою радикальних реформ». Цікаво, що з цього приводу думає радикальний еколог, ЛГБТ-активіст і анархо-синдикаліст Дональд Трамп?» - підсумував він.

У статті також зазначається, що режисер-продюсер Мері Ламберт та виконавчий продюсер VisionaireMedia Джером Гарі представили основну фотографію до їх спільного фільму «Вірте! Історія Юлії Тимошенко» про депутата ВРУ та її поточну кампанію.

«Ми хочемо підняти свідомість людей в США щодо цієї дивовижної жінки і лідера», - наводяться у статті слова Ламберта.

За його словами, Тимошенко стала символічним лідером, який бореться за прогресивні та інноваційні реформи в кожній галузі. Варто зазначити, у статті, яка була випущена 8 березня, наголошується, що Юлію Тимошенко висвітлюватимуть у фільмі виключно як позитивний персонаж. Так, фільм зніматиметься на території України і в нього потраплять українці, які довіряють цьому кандидату на президентський пост.