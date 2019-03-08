В Україні передвиборчий психоз – політолог

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 13:59

Олександр Кочетков заявив, що українське суспільство наразі знаходиться у нездоровому стані. Він розповів, якою мала б бути передвиборча картина при здоровому стані.

Новину передає «Преса України».

Український політолог Олександр Кочетков заявив, що напередодні виборів в Україні у суспільстві спостерігається «психоз». Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. При цьому експерт наголосив, що цей неадекватний стан суспільства виник напередодні вкрай важливих виборів, які вирішать майбутнє цілої української держави.

«Як би складалася ситуація в здоровому демократичному суспільстві? Електоральними лідерами були б Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко - як відомі і послідовні критики існуючої влади. Причому, ЮВТ знаходилася б трохи попереду за рахунок того, що вона запропонувала новий концептуальний підхід: чи не декоративну заміну одних прізвищ на інші, а перехід до реальної парламентської республіки», - написав політолог.

За словами Кочеткова, інший кандидат на президентський пост, шоумен Володимир Зеленський, теж був би в лідерах. Так, він закривав би трійку.

«Перед тим, як написати дружню пародію на Володимира Зеленського, який, звичайно, не мій ідеал, але людина, безумовно, талановита, неординарна і переживає за Україну, я переглянув безліч відеоматеріалів Зе! Команди. Ну, щоб зловити типову фразеологію та інші характерні риси. І виявив, що Володимир виглядає не просто стомленим, а явно не в своїй тарілці. Його стомлює необхідність відповідати своегму публічного образу, всі ці інтерв'ю на поки незручному українському, нескінченні Селфі з шанувальниками та інша обов'язкова програма політика. Але ще більше - розмови про майбутню роботу президента», - зазначив Кочетков.

Політолог додав, що комік почав лише зараз усвідомлювати, з якими проблемами йому доведеться зіткнутися. Кочетков також згадав про ще одного кандидата на президентський пост – Петра Порошенка. За його словами, він програє навіть Юрію Бойку, адже суспільство «розкусило його лицемірний патріотизм».

«У нас же сьогодні ПАП має помітну електоральну базу з людей, які виправдовують і корупцію, і лицемірство, і невиконання зобов'язань, і навіть відверте намір «купити вибори» за рахунок платників податків. Яким, після цього, гарантовано піднімуть комуналку в черговий раз. І за рахунок фальсифікацій ПАП реально претендує на перемогу», - додав він.

Підсумовуючи Кочетко додав, що за свій вибір українцям доведеться відповісти, адже він матиме наслідки.