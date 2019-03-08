Гройсман побажав українцям зарплату в $500

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 13:24

Володимир Гройсман визнав, що Україна втрачає цінних кадрів, які шукають кращої долі за кордоном. Він заявив, що втримати таких кадрів в країні допоможе лише гідна зарплата.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступив під час засідання Ради регіонального розвитку Вінницької області. Голова Уряду зазначив, що українці масово виїжджають за кордон і цьому є пояснення – низькі заробітні плати в Україні.

За словами міністра, виправити ситуацію можна. Він заявив, що для уряду є важливим зростання зарплати простих людей. Гройсман особливо наголосив, що від заробітчанства українців втримає середня зарплата в 500 доларів на батьківщині.

«І ми бачимо, що за грудень це вже 10 тисяч гривень. Але вважаю, що та мета, яку ви ставите своїм середньостроковим планом, нашим середньостроковим планом - заробітна плата в $500 в Вінницькій області - дозволить змінити хід подій по відтоку робочих кадрів за межі нашої країни», - йшлось у заяві міністра.

Підсумовуючи він зазначив, що українці мають мати спільну мету – будувати державу з сильною економікою.