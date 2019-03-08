Страшна ДТП на Київщині: Загинули 5 молодих людей

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У селі Яблунівка Київської області в ДТП загинули 5 молодих людей. Серед них неповнолітня дівчина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні вночі, 8 березня, у селі Яблунівка Макарівського району Київської області сталась страшна ДТП. На вулиці Грушевського автомобіль «ВАЗ21124» в’їхав у дерево. Подія трапилась о 02:37 год. На жаль, 5 людей, які знаходились в авто, загинули.
Мова йде про 27-річного водія, двох пасажирів віком 19 та 20 років, та пасажирки віком 16 років. Ще одна пасажирка з тяжкими травмами доставлена до лікарні. За її життя брються лікарі. За даними поліції, всі, хто знаходився у авто, жителі сіл Новосілки та Яблунівка Макарівського району.
«На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області, швидка медична допомога», - додали у поліції.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини ДТП встановлюються.
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