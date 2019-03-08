«Ангел» Victoria's Secret показала довжелезні ноги

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 12:20

Келлі Гейл показала надзвичайно стрункі ноги. Модель також нагадала, що робить для того, щоб підтримувати тіло в тонусі.

Новину передає «Преса України».

Шведська модель Келлі Гейл, відома як «ангел» бренду Victoria's Secret, показала своїм шанувальникам звабливу фігуру. 23-річна шведська модель оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі новий знімок з балкону готелю в Стокгольмі, на якому добре видно її довжелезні ноги.

Уже традиційно красуня позувала у білизні. Раніше зірка подіуму розповідала, як тримає себе у формі. За її словами, вона тренерується шість днів на тиждень цілий рік. Вона виділяє на спорт 2 години на день.

«Я люблю проходити 15-30 км кожний день. Напередодні самого шоу я прогулююсь на дистанцію в 30 км щодня», - додала вона.