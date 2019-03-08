«Ангел» Victoria's Secret показала довжелезні ноги

Кремль не зміг перетворити Крим на звичайну Росію – Клімкін 11:43
В «ЛДНР» сумують за черговим полеглим «героєм» (ВІДЕО) 11:05
З нагоди 8 березня російські військові сфотографувались з балеринами 10:36
Знімок з Макроном та Трампом номіновано на звання фото року 09:39
Тимошенко порівняла Зеленського з «борщем з Чебурашки» (ВІДЕО) 06:51
За вбивство українки єгипетський держслужбовець поплатиться життям 06:20
Гройсман вказав на залежність членів Кабміну від смартфонів 14:08
Північна Македонія отримала тимчасовий безвіз в Україну 12:39
У Криму продаватимуть косметику з «прокурором няш-мяш» Поклонською 11:57
ЗМІ нагадали, як виглядала наймолодша жінка-мільярдер за версією Forbes до багатства 09:52
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Келлі Гейл показала надзвичайно стрункі ноги. Модель також нагадала, що робить для того, щоб підтримувати тіло в тонусі.
Новину передає «Преса України».
Шведська модель Келлі Гейл, відома як «ангел» бренду Victoria's Secret, показала своїм шанувальникам звабливу фігуру. 23-річна шведська модель оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі новий знімок з балкону готелю в Стокгольмі, на якому добре видно її довжелезні ноги.
Уже традиційно красуня позувала у білизні. Раніше зірка подіуму розповідала, як тримає себе у формі. За її словами, вона тренерується шість днів на тиждень цілий рік. Вона виділяє на спорт 2 години на день.
«Я люблю проходити 15-30 км кожний день. Напередодні самого шоу я прогулююсь на дистанцію в 30 км щодня», - додала вона.
11:43: Кремль не зміг перетворити Крим на звичайну Росію – Клімкін
11:05: В «ЛДНР» сумують за черговим полеглим «героєм» (ВІДЕО)
10:36: З нагоди 8 березня російські військові сфотографувались з балеринами
09:39: Знімок з Макроном та Трампом номіновано на звання фото року
08:27: Українське видання назвало 100 успішних жінок України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.