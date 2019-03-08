Кремль не зміг перетворити Крим на звичайну Росію – Клімкін

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 11:43

Павло Клімкін заявив, що попри анексію Криму російська влада не змогла зробити з півострова «звичайну Росію». Міністр також розповів, кого Кремль переселяє у Крим.

Новину передає «Преса України».

Клімкін назвав Крим «гіршою версією диктатури»

Голова МЗС України Павло Клімкін виступив прес-конференції, в ході якої підняв питання анексії Криму. За словами міністра, Крим - це «найгірша версія Росії».

«Це...набагато гірша версія диктатури, де багато людей просто бояться виходити з дому. Москва не змогла перетворити окуповану територію в звичайну Росію», - наголосив український міністр.

Клімкін також нагадав, що Москва заселяє півострів десятками тисяч росіян та громадян іншої національності. Міністр додав, що є підозра, що такі переселенці мають кримінальне минуле.

«Тобто спеціально переселяють людей, яких можна контролювати», - зауважив голова МЗС.

Як повідомлялось раніше, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що Росія змінила демографічну ситуацію у Криму.

«250 тисяч осіб вони привезли з Донецької та Луганської областей, цих «ватників», багато хто з них - бандити, які беруть участь в беззаконні, і не менше 250 тисяч, а то і 300-400 тисяч, за різними оцінками, жителів Російської Федераці. Примусова зміна демографічного складу на окупованій території, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, що відноситься до розряду військових злочинів. Тому дані, скільки вони (окупаційна влада - ред.) завезли, ретельно приховуються», - заявляв він.