В «ЛДНР» сумують за черговим полеглим «героєм» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 11:05

Російські найманці заявили, що втратили одного свого бойовика з позивним «Док». Вони також наголосили, що сепаратист підтримував ідеї «Новоросії».

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Стало відомо, що російські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, втратили одну одиницю живої сили. Вчора, 7 березня, було ліквідовано ополченця Олександра Протоцького з позивним «Док».

«Позивний «Док» загинув сьогодні. Спортсмен, справжній розвідник і дуже хороший був чоловік. Вічна пам'ять тобі «Док», ти назавжди залишишся в пам'яті своїх товаришів ..... 7 березня героїчно загинув ополченець Олександр Протоцький «Док». Роки життя: 04.06.1956 - 07.03.19рр.» - йдеться у повідомленні російських пропагандистських каналів.

Пропагандисти також зазначили, що чоловік був родом із Донецька. Він загинув від «зброї українського окупанта».

«ВФУ забрали життя хороброго бійця, який воював за Новоросію на передових позиціях», - наголосили пропагандисти.

Вони також представили відео, на якому сепаратист дає інтерв’ю. Датоване воно 2017 року. Так, прихильник «Новоросії» розповідав, що зброю найманцям не перекидали з Росії, її вбивці добували самі.