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З нагоди 8 березня російські військові сфотографувались з балеринами

Аня Мартинюк 08 березня 2019, 10:36
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З нагоди 8 березня російські військові сфотографувались з балеринами

Жительок Єкатеринбургу вирішили порадувати серією знімків, приурочених до 8 березня. На них озброєні військові позували з тендітними танцівницями.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

У Росії вирішили незвичним способом привітати жінок з 8 Березня. Зокрема озброєні військові Центрального військового округу взяли участь у фотосесії з тендітними учасницями колективу сучасної хореографії «Лабораторія Танцю». Останні позували  у пачках балерин, пишних сукнях та сукнях-міні.

Зйомка відбулась на станції Ботанічна Єкатеринбурзького метрополітену. За даними ЗМІ, військові таким способом вирішили привітати жінок Єкатеринбурга зі святом.

«Сила чоловіка в ніжності і любові жінки!» - прокоментували ініціатори фотосесії.

За словами військового ЦВО Володимира, фотосесію проводили вночі, коли станція була закрита.

 

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